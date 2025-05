Visuliazação: 0

A tenista polonesa Iga Swiatek se classificou para as semifinais do torneio WTA 1000 de Madrid nesta quarta-feira (30) ao vencer de virada a americana Madison Keys por 0-6, 6-3 e 6-2 em uma hora e 46 minutos. Em busca de seu 23º título, que não chega desde sua quarta vitória em Roland Garros em junho de 2024, Swiatek não poderia ter começado pior a partida, já que Keys a atropelou com um contundente 6-0.

No segundo, a tenista de Varsóvia recuperou seu melhor nível, se mostrando mais incisiva e aumentando a eficácia de seus golpes de direita. Swiatek quebrou o saque da adversária duas vezes, sem deixá-la pontuar em uma delas, abrindo 5-1 e, no final, vencendo o segundo set. No terceiro, a polonesa quebrou novamente o saque de Keys e abriu 3-2, o que desestabilizou a americana, que continuou errando seus forehands, sua melhor arma.

No final de janeiro, Madison Keys derrotou Swiatek na semifinal em Melbourne em três sets, 5-7, 6-1 e 7-6 (10/8). “Acho que (Keys) melhorou, é sempre um desafio, mas no final aproveitei minhas oportunidades, o que me levou a vencer a partida”, disse Swiatek na quadra. “Honestamente, não me importei com a pontuação; comecei a cometer menos erros e a ganhar pontos”, continuou ela. Com esta vitória, Swiatek venceu Keys cinco vezes, perdendo duas vezes para a mesma oponente.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nas semifinais, Swiatek vai enfrentar a americana Coco Gauff (nº 4), que também nesta quarta-feira derrotou a russa Mirra Andreeva (nº 7) por 7-5 e 6-1.

Leia também

Barcelona e Inter de Milão fazem partida histórica, trocam golaços e levam a decisão de vaga na final para a Itália



Corinthians tem muros pichados contra Augusto Melo: ‘Muito podcast e pouco futebol’



*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório