Barcelona e Inter de Milão fizeram um duelo daqueles nesta quarta-feira, no estádio Olímpic Lluís Companys, na Espanha, pela primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões. A ação começou frenética, com um golaço anotado por Marcus Thuram logo aos 40 segundos de jogo, de letra, após cruzamento de Denzel Dumfries. Então o time catalão começou a esboçar uma reação, circundado a aérea dos italianos. E foi nesse abafa que saiu a pintura anotada por Lamine Yamal, que deixou quatro marcadores para trás antes de acertar um chute bem colocado e empatar a partida. A pressão continuou até o fim do primeiro tempo, quando a Inter acabou cedendo o empate com Ferran Torres. Na volta do intervalo, o Barcelona continuava tomando a frente, porém de maneira cadenciada, enquanto a Inter esperava a oportunidade de contra-ataque.

A estratégia acabou dando certo, já que um escanteio que saiu de um contra-ataque é que veio mais um gol de Dumfries, que estava em noite inspirada. Porém, menos de dois minutos depois, em finalização de fora da área, Raphinha acertou um belo chute, que bateu no travessão e voltou nas costas de Yann Sommer, que acabou levando o gol contra. Depois disso, ainda teve o jovem Yamal acertando a trave em cruzamento tentando acionar Raphinha. A partida acabou no empate em 3×3, e a decisão ficou para o segundo jogo, na Itália, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na próxima terça-feira (6), às 16h.

Como foi o jogo?

Inter começou a pressionar logo na saída de bola, e conseguiu um belo gol de letra anotado por Thuram, que não deu chance de defesa para Wojciech Szczęsny

A boa defesa armada por Simone Inzaghi, melhor da competição, resistiu bem ao excelente ataque do Barcelona (melhor da Liga), até a metade do primeiro tempo.

Lamine Yamal entregou um golaço com toques de genialidade, saindo da lateral, saindo da marcação de quatro jogadores e batendo forte da entrada da área sem chance para o goleiro Sommer

Momento mudou depois do gol dos catalães, obrigando Sommer a fazer boas defesas

Denzel Dumfries ampliou o placar da Inter após desatenção da defesa do Barcelona em cobrança de escanteio

No fim do primeiro tempo a pressão foi demais e a Inter acabou cedendo o empate com gol de Ferran Torres

Segundo tempo começou como terminou a outra etapa, com o Barcelona tomando conta das ações ofensivas, porém com menos perigo, e com a Inter investindo em contra-ataques

Inter achou um escanteio e tomou a dianteira, em gol de cabeça de Dumfries, que fez partida monstruosa. Quase um minuto e meio depois, também em escanteio, Raphinha mandou um canhão de fora da área, bateu no travessão e nas costas de Sommer, e empatou o jogo novamente

Yamal ainda acertou a trave antes do fim do jogo, mas a partida acabou empatada

Gols

Marcus Thuram (Inter de Milão), aos 40 segundos do primeiro tempo

Denzel Dumfries (Inter de Milão), aos 21 minutos do primeiro tempo

Lamine Yamal (Barcelona), aos 24 minutos do primeiro tempo

Ferran Torres (Barcelona), aos 38 minutos do primeiro tempo

Denzel Dumfries (Inter de Milão), aos 18 minutos do segundo tempo

Yann Sommer (Inter de Milão), contra, aos 20 minutos do segundo tempo

Próximos jogos

Real Valladolid x Barcelona, domingo (3), pela La Liga às 16h

Inter de Milão x Verona, domingo (3), pela Serie A às 15h45