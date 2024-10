O Atlético-MG é o primeiro finalista da Copa do Brasil. Os mineiros empataram por 1 a 1 com o Vasco, neste sábado (19), em São Januário. Porém, por conta da vitória por 2 a 1 no duelo de ida, o Galo ficou com a vaga. Agora, a equipe mineira aguarda o vencedor do duelo entre Corinthians e Flamengo para conhecer seu adversário na decisão.

O lance determinante do primeiro tempo ocorreu aos 29 minutos, com toque no braço de Otávio, dentro da área, após cruzamento de Piton. A tensão em São Januário seguiu por longos seis minutos, tempo necessário para o VAR analisar, chamar o árbitro para a cabine e ele assinalar o pênalti. Vegetti cobrou bem, deslocando Everson, e empatou o placar agregado da disputa.

O desenrolar do segundo tempo se mostrou bem menos animador na comparação com o primeiro. Até que, aos 36 minutos, Scarpa deu boa bola para Hulk mandar um chutaço de fora da área. Léo Jardim saltou, mas não conseguiu evitar o golaço do camisa 7 do Galo.

O gol recolocou o Atlético-MG em vantagem no placar agregado, e o clube mineiro soube administrar o tempo para confirmar a classificação em solo vascaíno. Ao fim da partida, Vegetti desabou no gramado, muito emocionado, enquanto os jogadores do Galo comemoravam a ida à final da Copa do Brasil.

