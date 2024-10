O Corinthians conquistou o título de pentacampeão da Libertadores Feminina ao derrotar o Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 0 na final. A partida foi marcada por um desempenho sólido das Brabas, que abriram o placar com um gol de Vic Albuquerque. Em seguida, Erika ampliou a vantagem com um gol resultante de uma cobrança de falta executada por Yasmin. Com essa vitória, o Corinthians alcança seu terceiro troféu na temporada de 2024, já tendo se destacado ao vencer a Supercopa e o Brasileirão. O time feminino tem mostrado um desempenho excepcional, consolidando sua posição como uma das principais forças do futebol feminino na América do Sul. Além das conquistas já obtidas, o clube ainda tem a oportunidade de adicionar mais um título ao seu currículo. O Corinthians está na semifinal do Paulistão Feminino, onde enfrentará o São Paulo, o que pode resultar em mais uma celebração para a equipe. A trajetória do Corinthians nesta temporada tem sido marcada por vitórias significativas e um futebol de alto nível, refletindo o trabalho árduo e a dedicação das jogadoras e da comissão técnica.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA