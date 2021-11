Avalie o post

Os policiais foram acionados por populares, que informaram situação de confronto entre fações criminosas

Manaus – Dois homens morreram na noite deste sábado (13), durante uma intervenção policial, na Rua do Aterro, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

Policias militares da Força Tática, foram acionados por populares, que informaram situação de confronto entre fações criminosas.

Quando equipe chegou no local, os criminosos atiraram contra os policias. Durante a troca de tiros, dois homem foram baleados, eles foram socorridos e levado até o Hospital Delphina Aziz, mas morreram na unidade.

Outros suspeitos conseguiram fugir. Durante ação, foram apreendidas duas pistolas calibre 40, carregadores de pistola e munições. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

