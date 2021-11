Avalie o post

Os policias entraram na área e encontraram um revólver, com a numeração suprimida, que foi abandonado durante a fuga

Manaus – Dois mil reais e drogas foram apreendidos na noite desta sábado (13), por volta das 23h, em uma casa, na Rua 1, bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus.

(Foto: Divulgação)

A equipe da Policiamento Ostensivo da Área Leste recebeu denúncia anônima, de que algumas pessoas estavam vendendo drogas em frente a uma escola estadual. Logo depois os policias militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram até o local.

Quando as viaturas chegaram no endereço indicado, cinco suspeitos correram, arrombaram o portão de uma casa e fugiram pulando os muros no fundo de um terreno. Os policias entraram na área e encontraram um revólver, com a numeração suprimida, que foi abandonado durante a fuga.

Os criminosos esconderam dentro de uma bolsa duas porções de maconha, uma balança de precisão, R$ 2,000 e embalagens plásticas para a drogas.

O material apreendido foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Os suspeitos estão sendo procurados pela polícia.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte