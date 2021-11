Avalie o post

As vítimas estavam molhadas no momento em que encostaram na porta

Manaus – Dois homens até o momento sem identificação, morreram eletrocutados após tocar em uma porta energizada, de um estabelecimento, na noite desta terça-feira (17). O acidente aconteceu na rua 21, no bairro Alfredo Nascimento, na zona norte de Manaus.

Homens morrem eletrocutados. (Foto: Divulgação)

De acordo com informações preliminares, as vítimas estavam embriagadas e encostaram na porta energizada e receberam a descarga elétrica. Segundo moradores do local, outras pessoas também já foram vítimas da armadilha feita pelo dono do estabelecimento.

Ainda conforme os moradores, as vítimas estavam molhadas no momento em que encostaram na porta, eles acreditam que devido a isso a descarga foi maior e a dupla não resistiu e veio a óbito.

Os policiais que atenderam a ocorrência, isolaram a área e acionaram os órgãos competentes para as investigações do caso. Equipes do departamento de Polícia Técnico-Científico realizou a perícia.

Os investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local e iniciaram os procedimentos de investigação. Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

