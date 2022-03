Avalie o post

Polícia solicita apoio na divulgação da imagem de Lucas Bezerra da Costa

Manaus – Lucas Bezerra da Costa, 24, está desaparecido desde segunda-feira (21), por volta de 17h, quando saiu de sua casa, no bairro Tarumã-Açú, zona oeste da capital. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Lucas.

Lucas Bezerra da Costa, 24, saiu de casa para visitar o filho e nunca chegou ao destino

De acordo com o Boletim de Ocorrência, registrado por Carlos Cesar dos Santos Costa, 48, pai do desaparecido, Lucas teria saído de sua casa para ir até a residência do filho, localizada no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus, no entanto, Lucas não chegou ao seu destino.

O comunicante informou, ainda, que até o momento não teve notícias do filho e, na ocasião do fato, o homem trajava calça jeans clara, sapato preto e camisa cinza com mangas vermelhas.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Lucas, que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte