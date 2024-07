Valdemar Rodrigues da Silva foi esmagado e teve o corpo arrastado por uma carreta na rodovia BR-174, em Presidente Figueiredo, na manhã desta quinta-feira (04/07). Testemunhas relataram que a vítima atravessava a via quando foi atingida pelo veículo.

A vítima morava em uma comunidade rural e estava atravessando a rodovia, quando uma carreta passou em alta velocidade. O homem foi atingido e arrastado pela rodovia.

Equipes do SAMU foram até o local e auxiliaram os agentes do Instituto Médico Legal (IML) na remoção do corpo da vítima.