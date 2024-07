Com entrada gratuita, evento acontece neste fim de semana, com programação para toda família, apresentações musicais, atividades de lazer e espaço kids

Um dos eventos gastronômicos mais aguardados do ano, o Arraial Chefs de Ponta está de volta a Manaus, com o melhor da culinária nacional, Chefs de cozinha renomados, atrações musicais, apresentação de quadrilhas e muito entretenimento. Aberto ao público e com entrada gratuita, o Arraial acontece no próximo fim de semana, dias 5, 6 e 7 de julho, no estacionamento do Shopping Ponta Negra, a partir das 17h.

Quem for ao evento poderá se deliciar com pratos típicos, como pamonha, canjica, milho, munguzá e pastel, mas também degustar uma carne de sol desfiada na manteiga com baião, picanha grelhada no pão ou, quem sabe, uma patinha de caranguejo empanada no coco com vinagrete de abacaxi e hortelã. Essas são apenas algumas opções de pratos que serão oferecidos, a preços acessíveis.

O Arraial Chefs de Ponta conta com uma seleção de 16 dos melhores Chefs de cozinha da cidade, entre eles, Fabiano Lima, do renomado Pobre Juan, e Dedé Parente, da famosa Cachaçaria do Dedé. Além deles, estão entre os Chefs confirmados: Edcarlos Coelho, Martina Caminha, Cintia Soares, Patrícia Torres, Paulo Fortunato, Thiago Castro, Eduardo Avelino, Nilander Franco, Isis Reichl, Milton Rôla, Tetsuo Takeno, Lídia Mota, Sinara Machado e Rebecca Figueira.

A presença dos chefs é garantia de uma experiência gastronômica memorável. O evento, que conta com o apoio do Salão Bioma Amanda, ainda terá uma programação repleta de atrações para toda família, com shows musicais, atividades de lazer, espaço kids e apresentação de quadrilhas.

Diversificada, a programação musical tem opções para todos os gostos. Na sexta-feira, 5 de julho, a Banda Gamboa abrirá os shows às 20h. No sábado, 6 de julho, o Forró Delivery começa a festa às 17h30, seguido por Guto Lima, às 21h. No domingo, 7 de julho, Couro Velho sobe ao palco às 18h, e Arlindo Neto fecha o evento com chave de ouro, às 21h.

Mistura de sabores

No Arraial dos Chefs de Ponta, a diversidade gastronômica será um dos grandes destaques. O Chef Dedé Parente, por exemplo, traz uma seleção irresistível, desde o tradicional pastel de queijo até o joelho à mineira pururucado, passando por um suculento sanduíche de picanha grelhada no pão com maionese de alho e cebola.

Já o Chef Edcarlos Coelho vai oferecer pratos clássicos, como picanha e maminha, acompanhadas de arroz, farofa e vinagrete de abacaxi, além do tradicional arroz de carreteiro, proporcionando uma experiência única e inovadora.

Martina Caminha eleva o sabor com a farofa de camarão e a patinha de caranguejo empanada no coco, com vinagrete de abacaxi e hortelã, além de um delicioso burrito barbecue e a batata inglesa fechada com carne de sol e catupiry gratinada.

O autêntico tacacá e a unha de caranguejo ficou sob a assinatura do Chef Paulo Fortunato. Já para os amantes de sobremesas, a Chef Patrícia Torres oferecerá delícias como o bolo red velvet e o bolo de castanha com doce de leite.

