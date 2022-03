Avalie o post

Leandro da Silva Cordeiro, de 30 anos, foi preso na manhã dessa sexta-feira (25). Ele é suspeito do homicídio do mototaxista Fabrício Rodrigues da Silva, de 21 anos, o crime ocorreu no dia 18 de maio do ano passado, na rua Antônio Matias, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

Homem é preso suspeito de matar mototaxista com tiro na cabeça na Zona Leste de Manaus

De acordo com a delegada Debora Barreiros Marília Campello, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o crime ocorreu enquanto a vítima estava trabalhando.

”Foi um crime que ocorreu aqui no bairro São José, o Fabrício ele era mototaxista e estava indo comprar um churrasquinho ali na redondezas da escola de samba, quando foi encontrado por um homem até então não identificado atirou uma única vez na cabeça do Fabrício e levou à óbito em via pública. A gente prosseguiu com as investigações que nos levou até o Leandro,” disse a delegada.

Conforme a delegada, tanto o suspeito quanto a vítima usavam drogas, e segundo testemunhas, eles tinham uma rixa, e sempre que se encontravam acabavam brigando.

Em depoimento, Leandro não quis colaborar com informações sobre o crime, e alega ser inocente das acusações.

”O Leandro mesmo depois de cumprido o mandado de prisão temporária, ele nega as acusações, ele diz apenas que praticava crime de roubo. O Leandro já tem passagem pela polícia, corresponde a roubo, e a gente tá levantando aí a motivação real do crime, porque ele mesmo com o mandado de prisão cumprido, não tem ajudado com as investigações, destacou a delegada.

Leandro da Silva Cordeiro responderá por homicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário



Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar



Fonte