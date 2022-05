Avalie o post

Um homem de 24 anos foi preso por violência doméstica e cárcere privado praticados contra a ex-companheira, uma mulher de 21 anos, no município de Eirunepé, interior do Amazonas.

Segundo a polícia, na ocasião do crime, o suspeito teria agredido a vítima porque não aceitava o fim do relacionamento.

O investigador civil Gonzaga Rezende, gestor da delegacia do município, o homem fez várias ameaças contra a mulher e o filho que tinham juntos.

“O indivíduo ameaçava a vítima a todo momento com um facão e afirmava que, se ela não mantivesse o relacionamento com ele, a mataria juntamente com seu filho de 4 anos. A vítima e o filho foram encaminhados para atendimento psicológico e social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do município”, disse o investigador.

O homem foi conduzido ao prédio da unidade policial e autuado por lesão corporal e ameaça no contexto da violência doméstica e cárcere privado. Ele ficará custodiado na delegacia de Eirunepé, à disposição da Justiça.

Este não é um caso isolado. Para se ter uma ideia, nos três primeiros meses do ano, mais de 80 casos de violência doméstica foram registrados nos municípios do Amazonas, de acordo com dados da Secretaria de Seguranças Pública. Reduzir esses números é cada vez mais necessário, por isso, caso perceba alguma situação suspeita de violência contra a mulher, denuncie na delegacia mais próxima de você.

Com informações da Assessoria de Imprensa da Polícia Civil*

