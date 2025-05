Visuliazação: 0

Emanuel Roger Bezerra, de 37 anos, foi preso no bairro Lírio do Vale, zona Oeste de Manaus, nessa quinta-feira (15/5), pela tentativa de homicídio que deixou uma mulher, de 26 anos, paraplégica. O crime ocorreu no dia 4 de agosto de 2024, na rua Eusébio, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.

“A vítima estava com seu companheiro dentro de um carro, após saírem de um show e pararem para tomar café. Quando seguiam para casa, se depararam com um grupo de pessoas ingerindo bebida alcoólica no meio da rua, impedindo a passagem do veículo. Como o grupo estava impedindo a saída em que a mulher e o seu companheiro estavam, o homem buzinou para que as pessoas liberassem a via, entretanto elas não foram solícitas”, contou a delegada Roberta Merly, titular do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo a delegada, o companheiro da vítima insistiu e, em seguida, o Emanuel apareceu diante deles e efetuou disparos de arma de fogo em direção ao carro.

“Após uma nova tentativa de seguir caminho, Emanuel apareceu e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o carro. Um dos tiros atingiu a mulher, que foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar. Devido à gravidade dos ferimentos, ela ficou paraplégica”, destacou Roberta Merly, ao descrever a gravidade da lesão provocada pela ação criminosa.

Prisão

Emanuel foi capturado na rua 31, no bairro Lírio do Vale, após investigações conduzidas pela equipe do 26º DIP. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o suspeito possui uma extensa ficha criminal.

“Esse autor já responde a seis processos por roubo no município de Santarém, no Pará, e outros cinco processos pelo mesmo crime aqui no Amazonas”, ressaltou Roberta Merly.

Ele foi autuado por homicídio tentado e permanece à disposição da Justiça. A delegada pontuou que a prisão reforça o combate à violência e à impunidade.