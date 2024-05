Pablo Henrique Bentes, de 31 anos, foi preso, nessa terça-feira (21), pelo homicídio de um homem identificado como Ismael, atingido com cerca de nove disparos de arma de fogo no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus. O crime ocorreu no dia 23 de dezembro de 2023.

Os dois eram amigos de longa data e se desentenderam enquanto bebiam.

De acordo com a delegada Marília Campello, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), as investigações se iniciaram em dezembro e o suspeito rapidamente foi identificado, mas fugiu da capital e ainda não tinha sido localizado.

‘’O inquérito estava tramitando e ele estava sendo procurado. Recentemente, recebemos informações sobre o possível paradeiro dele e, com apoio da Polícia Civil do Pará, conseguimos capturá-lo no município de Monte Alegre e cumprimos o mandado de prisão preventiva’’, esclareceu.

O crime ocorreu por volta das 7h da manhã e chocou os moradores da área. A vítima estava bebendo com Pablo e seu irmão desde a madrugada. Os três eram amigos de longa data.

‘’Eles estavam bebendo e, em determinado momento, começaram a discutir. O Pablo saiu do local e, quando voltou, já foi armado e atirando contra Ismael. Ele morreu no local. A gente ainda não sabe a motivação dessa briga. O irmão do acusado ainda não foi encontrado’’, informou.

Segundo Campello, o caso gerou revolta nos moradores do bairro, que chegaram a atear fogo no carro de Pablo e também depredaram o prédio onde a família dele morava. Os familiares do homem saíram do local pouco tempo depois.

Pablo será indiciado por homicídio e, após passar por audiência de custódia, ficará à disposição da Justiça.