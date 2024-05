Nesta quinta-feira (23/05), a D. Space, em parceria com a Cazu, lança uma coleção de camisetas criadas exclusivamente para o período do Festival Folclórico de Parintins. As peças, que foram desenvolvidas pelo designer Leonardo Najar, contam desenhos de Caprichoso e Garantido e frases de toadas de 2024.

De acordo com Walter Cohen, da Cazu, a parceria se deu devido à paixão das duas marcas pelo Festival de Parintins. “Já éramos fãs da D. Space, e fãs do trabalho que o André Porto Faleiros vinha desenvolvendo na cidade. Nos aproximamos no ano passado, quando fomos convidados para expor na Feira na Rosenbaum, e deu muito certo. De lá para cá, a vontade de vincular a Cazu à D. Space só aumentou, e na nossa primeira reunião de alinhamento desta temporada pensamos nessa colab”, conta ele.

Ainda de acordo com Walter, a Cazu sempre buscou representar em suas peças “o sentimento de amor e as características de cada boi”. “De forma que o torcedor apaixonado possa externar esse sentimento durante o festival. Para isso, usamos letras de toadas do álbum atual ou dizeres/bordões populares de cada boi, sempre com um layout clean e moderno. Priorizamos pelo confronto, logo, nossa camiseta é de algodão 100% com um delicado trabalho de serigrafia artesanal”, detalha. Walter conta, também, que além da colab com a D. Space, está trabalhando uma coleção cápsula de acessórios para o festival. “Serão brincos, colares e acessórios de cabeças, dentre outras novidades. É uma forma de oferecermos ainda mais opções para quem tanto ama essa época do ano”, finaliza ele. Vale ressaltar que, em junho, a D. Space terá um espaço em Parintins com diversas opções de camisetas, acessórios e objetos de decoração.