O deputado federal Amom Mandel (Cidadania) divulgou nas redes sociais que foi perseguido, na noite desta segunda-feira (14/10), em um shopping, na zona Centro-Sul de Manaus. Segundo ele, o suspeito, já havia assediado assessoras parlamentares de sua equipe e possui antecedentes criminais por agressão, injúria e assédio. As informações são do AM Post.

Amom tentou despistá-lo entrando em várias lojas, mas sem sucesso. Diante da gravidade da situação, o deputado acionou a segurança interna do shopping, que garantiu sua integridade física e o escoltou até o seu veículo. Posteriormente, ele seguiu para o 1º Distrito Integrado de Polícia, onde formalizou uma queixa.

O homem foi rapidamente identificado e levado à delegacia, mas continuou a fazer ameaças, chegando ao ponto de desligar o disjuntor geral do prédio, deixando a delegacia completamente sem energia, e fazia ameaças, afirmando que iria “retirar as vísceras” do deputado e de sua equipe que estava presente.

“Nós precisamos lutar para que esse tipo de coisa, esse tipo de ameaça, de agressão e de perseguição não aconteça não só comigo, mas contra ninguém nessa cidade”, declarou Amom.

