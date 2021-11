Avalie o post

A vítima tentou fugir da mira dos suspeitos e entrou em um mercadinho

Manaus – Um homem, identificado como Edilberto de Barros Beltrão Sobrinho, 42, foi executado a tiros dentro do banheiro de um estabelecimento comercial, na Rua Comendador José Cruz Residencial Viver Melhor 1ª Etapa, bairro Lago Azul, zona norte de Manaus.

Homem é perseguido e assassinado a tiros dentro de mercadinho em Manaus. (Foto: Divulgação)

De acordo com a polícia, Edilberto saiu de casa, no Residencial Viver Melhor 2ª Etapa a caminho do Viver Melhor 1, quando percebeu que estava sendo perseguido por três homens. Imediatamente, a vítima tentou fugir da mira dos suspeitos e entrou em um mercadinho.

Segundo informações, os três homens armados invadiram o estabelecimento e executaram a vítima dentro do banheiro, com três tiros, no tórax, peito e rosto. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Edilberto não resistiu aos ferimentos.

O local foi isolado por policiais militares da 26° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O Departamento de Polícia Técnico-Científica foi acionado. Após perícia no local, o corpo da vítima será removida pelo Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.

A Delegacia Especializa em Homicídios e Sequestros deve investigar o caso.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 07/11/2021

