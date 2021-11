Avalie o post



MANAUS (AM)- A escritora amazonense Patrícia Noronha, lança seu novo livro “O Cãozinho, Maru o Gato e outras Poesias”, primeira obra com temática voltada para o público infantil.

O lançamento será no próximo dia 13 de Novembro, das 9h às 12h, no Parque Municipal do Mindu, localizado na rua Domingos José Martins, S/N, bairro Parque Dez.

De acordo com a autora, o livro contém dez poesias ilustradas de forma lúdica para encantar as crianças.



Patrícia Noronha, autora da obra

No livro, Patrícia Noronha recria um ambiente de diversão e acolhimento. “A vontade de escrever poesias para crianças nasceu quando eu atuava como voluntária no Instituto Ler para Crescer, em Manaus, desenvolvendo atividades de leitura com crianças a partir de quatro anos de idade”, explica.

“A poesia ‘O menino’ foi inspirada em um garotinho de quatro anos que acordava sozinho todo domingo, ansioso para ir à aula”, lembra.

A obra é a terceira escrita por Patrícia e a primeira destinada ao público infantil, tendo um espaço ao final do livro para que a criança se sinta estimulada a escrever suas próprias poesias, desenhos e pinturas.

O livro foi editado pela Alva Editora, de Juiz de Fora-MG, revisão de Amanda Marques Fidelis. A montagem é de Alberto Pinto e edição geral de Valéria Magalhães.

As ilustrações foram feitas pelo artista plástico Ivan Sitta, que em seu portfólio possui uma infinidade de produções artísticas, desenhos, exposições e ilustrações, como nas duas edições da “Redarte do Colégio Marcelina – A Literatura em Preto e Branco”, em São Paulo-SP.

Patrícia Noronha é natural de Benjamim Constant (AM), mãe do Matheus e do Lucas, funcionária de um grande banco nacional e atualmente reside em Brasília. Enquanto era participante de um grupo de terapia, ela sentiu necessidade de registrar as sessões.

Assim deu-se origem aos dois primeiros livros: "Grupo de Terapia: Compartilhando Histórias" e "Grupo de Terapia: Desatando Nós". Patrícia segue uma linha literária simples, com diálogos ilustrativos e que fazem os leitores se sentirem participantes de um grupo de terapia.

Além do Instituto Ler Pra Crescer, onde foi coordenadora da unidade localizada no bairro Colônia Terra Nova, a escritora atuou como voluntária no Centro Social Roger Cunha, onde no último sábado (06) teve a doação de 50 exemplares do novo livro "O Cãozinho, Maru o gato e outras poesias" aos seus antigos alunos e demais crianças atendidas na instituição.

Os dois livros anteriores da autora também estarão disponíveis para venda no sábado, dia 13, com opção de pagamento em dinheiro, PIX, cartão de crédito ou débito.

Em parceria com a ONG Oba Bicho Amado e seguindo a linha de amor aos pets de estimação, durante o evento de lançamento haverá arrecadação de ração tipo sachê para gatos e cachorros em situação de rua ou abrigo temporário. Além disso, um percentual da venda de camisetas, copos e demais artigos infantis será destinado à ONG.

Os interessados em doar outros tipos de artigos como ração granulada, comedouros, guias, caixas de transporte, entre outros, podem entrar em contato pelo Instagram @oba_bicho_amado.

O lançamento vai contar com a apresentação do Grupo de Percussão Alternativa Curumim na Lata. O “Curumim na Lata” é formado por 20 alunos na faixa etária de 8 a 16 anos que tocam músicas regionais. O grupo tem como proposta aliar a educação musical à educação ambiental, utilizando latas, camburões e outros materiais descartados pelas comunidades e transformando-os em instrumentos de percussão alternativos.

No último sábado (6), a escritora promoveu um pré-lançamento do livro aos alunos do Centro Social Roger Cunha Rodrigues, localizado no bairro Novo Aleixo, Zona Leste de Manaus.

Na ocasião foram distribuídos gratuitamente 40 exemplares do livro às crianças e adolescentes participantes do projeto.

