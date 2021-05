5 / 5 ( 2 votos )

Um homem no momento identificado, apenas como Douglas, 25 anos, desapareceu nas proximidades da comunidade de São Joaquim no município de Barcelos, Rio Negro acima.

Informações da família dão conta, que, após um temporal, a embarcação com duas pessoas afundou no Rio Negro, uma conseguiu chegar a margem e o Douglas não.

Comunitários estão fazendo busca no local, até o momento do fechamento desta matéria, não havia sido encontrado. Uma equipe da Guarda Civil Municipal junto com os familiares do cidadão, saíram para o local do ocorrido para ajudar nas buscas.

O prefeito Edson Mendes, por meio da Secretaria de Finanças deu total apoio nas logísticas para a missão de busca pelo desaparecido.

Barcelos, assim como todas as cidades as margens do Rio Negro, está enfrentando uma grande enchente com fortes chuvas neste ano de 2021. Especialistas apontam que esta pode ultrapassar enchentes históricas anteriores. Nesta terça para quarta-feira teve uma forte chuva que durou a noite toda e passou apenas nesta manhã do dia 26/05.