Avalie o post

A Câmara Municipal de Vereadores de Barcelos, enviou uma moção de apelo ao Senado pela aprovação do Projeto de Lei nº 2564/2020 que está em tramitação no Senado Federal. A matéria versa sobre o piso salarial nacional para Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de enfermagem a e a redução da carga horária.

De acordo com o presidente da Câmara, Gleidson Serrão, é importante colaborar para garantir a tramitação daquela proposição que é fruto de imensa e longa luta da enfermagem brasileira. “Precisamos considerar que neste contexto de pandemia, são esses profissionais que estão cuidando a população e que estão na linha de frente da maior crise sanitária da história da humanidade”, enfatiza o Presidente.

O município de Barcelos e seus vereadores em sua moção de apelo também apontam a necessidade de aprovação urgente deste projeto para a valorização da classe que diariamente está na vanguarda.

"Manifestamos solidariedade a esta classe de trabalhadores de nosso país no sentido de colaborar com a valorização desses profissionais por todo desempenho durante a Pandemia da Covid-19. Fato que o reconhecimento não se cabe dar apenas com palavras ou declarações, mas com a efetivação deste reconhecimento de forma palpável, em Lei, materializando-se em direito o piso salarial da categoria. Dada à importância e urgência do tema, esta Moção também pede aos nobres Senadores e Senadoras agilidade nesta importante matéria." Diz a Moção encaminhada e assinada por todos os vereadores.