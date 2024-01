A cunhã-poranga do Garantido, Isabelle Nogueira, anda fazendo sucesso dentro e fora do Big Brother Brasil 2024. Há dez anos atrás, antes mesmo de se tornar um item oficial do boi vermelho e branco, ela se inscreveu para participar do programa.

Um perfil no Instagram (@qgdaisabelleoficial), que reúne informações sobre Isabelle, publicou o vídeo enviado na época, onde ela comenta que espera entrar no reality.

"Eu espero que alguém olhe para o meu vídeo, olhe para mim, e, com mais carinho ainda, me dê uma oportunidade, porque realmente é um sonho. As meninas do Amazonas dificilmente tem oportunidades e o BBB é uma oportnidade muito grande de conhecer o mundo, conhecer pessoas e de viver, ter experiência", diz Isabelle, na época.

Ainda na época, a sister disse que é formada em letras, e cursava pós-graduação em Gestão Escolar, além disso gostaria de ser diretora de escola e, no sonho mais alto, "ser secretária de Educação". "Mudar a história da educação no Amazonas. Meus sonhos são completamente fora dos meus pensamentos", comenta.