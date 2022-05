Avalie o post

Seis pessoas foram presas em flagrante na manhã nesta quinta-feira (12), depois de efetuarem vários golpes com cartões de crédito clonados em lojas de eletrodomésticos, móveis e materiais de construção da capital.

No momento da prisão, eles estavam recebendo diversas mercadorias adquiridas por meio do esquema de clonagem de cartões. Segundo o delegado Gerson Aguiar, titular do 17° Distrito Integrado de Polícia, a maioria dos golpes eram realizados por meio do WhatsApp, onde os suspeitos costumavam fazer o pagamento online.

Após a denúncia de uma grande loja de móveis de Manaus, a polícia conseguiu prender os suspeitos no momento em que eles realizam o pagamento com cartão clonado e se preparavam para retirar mercadorias, na zona leste de Manaus.

Tendo em vista que as mercadorias eram revendidas em pelo menos três municípios do Amazonas, a polícia acredita que há muito mais pessoas envolvidas no esquema e as investigações devem continuar.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

