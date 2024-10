A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu em flagrante, na quinta-feira (10/10), quatro homens e apreendeu mais de 40 quilos de maconha e oxi, além de cigarros de maconha e um revólver calibre .38, em uma residência no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul.

Os presos foram identificados como Danilo Rodrigues de Melo, 22; Felipe Reis Bastos, 24; Mateus Pereira da Silva, 29; e Normando Alexandro Torres Hereira, 24. Eles são apontados como membros de uma organização criminosa que atua com o tráfico de drogas em Manaus.

Durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (11/10), o delegado Alessandro Albino, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), parabenizou a equipe policial do 1º DIP pela ação exitosa, que retirou de circulação quatro envolvidos com o tráfico de drogas.

“Se trata de um trabalho de investigação primoroso, capitaneado pelo delegado Cícero Túlio junto à sua equipe. Desse momento, mostramos para a sociedade o resultado do combate ao tráfico de drogas com as prisões desses quatro indivíduos”, falou o delegado.

Conforme o delegado Cícero Túlio, titular do 1º DIP, as investigações se iniciaram há cerca de 10 dias, com o monitoramento em relação a alguns narcotraficantes que operam na zona sul de Manaus e bases de distribuição de drogas no bairro Colônia Oliveira Machado.

“A equipe policial passou a realizar monitoramento no local e, na data de ontem, durante as diligências, visualizou os indivíduos chegando com os materiais entorpecentes e entregando um armamento entre si. Na oportunidade, apreendemos mais de 40 quilos de oxi e maconha, além de 64 cigarros confeccionados de maconha, balanças de precisão, um revólver calibre 38 com munições, cadernos de anotações do tráfico, e efetuamos as prisões em flagrante dos infratores”, relatou o delegado.

Segundo o delegado, as investigações irão continuar para identificar e retirar de circulação outros envolvidos com o tráfico de drogas no bairro Colônia Oliveira Machado.

O delegado citou, ainda, que Felipe tem passagem por tentativa de homicídio qualificado contra um agente de segurança pública, praticado em 2022.

Danilo Rodrigues, Felipe Reis, Mateus Pereira e Normando Alexandro responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse e porte de arma de fogo de uso restrito e estão à disposição da Justiça.