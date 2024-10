A operação “Acerto de Contas”, conduzida pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), com apoio da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), prendeu 10 integrantes de um organização criminosa que envolvia o aluguel de motocicletas em Manaus, a falsificação de documentos e a venda dos veículos para outros estados.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, o grupo criminoso atuava de maneira organizada, utilizando diversos métodos ilícitos para obter lucro.

“Esse grupo criminoso alugava motos de pessoas de bem aqui em Manaus e agiam de forma organizada para adulterar documentação, anunciar nas redes sociais e vender esses veículos para outros estados. Grande parte dessas motos foram enviadas ao Pará”, explicou o delegado.

Ao todo, foram identificadas 36 vítimas e pelo menos 46 registros de motocicletas furtadas e revendidas.

Alguns membros eram responsáveis por alugar ou furtar as motocicletas utilizando documentos falsos e comprovantes de residência fraudulentos. Outros ficavam encarregados de esconder os veículos para dificultar o rastreamento, enquanto uma parte do grupo se dedicava à clonagem dos veículos, adulterando sinais identificadores e providenciando novos documentos de circulação e placas falsas. Esses veículos eram então vendidos ou enviados para fora do estado, especialmente para o interior do Amazonas e o Pará, através de anúncios em redes sociais.

Os presos em Manaus foram identificados como Ezaquiel Silva Borges, 38 anos; João Marcos Lopes Coutinho, 23; Leandro Lima da Silva, 23; Rafael da Silva de Souza, 24; Romildo Gomes de Souza, 43; Samuel Silva de Souza, 37; Tarcizio Cavalcante Ferreira, 27; e Mathuzalem Ribeiro da Rocha, 21. Com essas prisões, a Polícia Civil do Amazonas espera conter a atuação da organização e continuar recuperando as motocicletas roubadas.