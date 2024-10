A partir do dia 21 de outubro, alunos da rede pública de Manaus, Amazonas, participam do P.E.C – Programa de Empreendedorismo e Cultura 3ª Edição, ação que leva arte e cultura para as escolas e leva aos estudantes conhecimentos acerca da produção cultural brasileira. Com realização da Cultura Ambiental Produções e patrocínio da BIC, a ação é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura e contempla cerca de 1,5 mil alunos.

Durante as atividades os alunos deverão criar e apresentar peças de teatro em grupo, trazendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), como temas principais. “Nossa ideia com este projeto é apresentar aos estudantes quais serão as habilidades necessárias e o passo a passo a ser seguido por aqueles que decidirem seguir nas mais diversas áreas culturais. Nas oficinas, eles aprendem a entender todo o caminho da produção artística desde sua primeira ideia até sua realização de fato. Isso contribui para que eles não só conheçam mais sobre este mercado, mas também os estimula a trabalhar em equipe, a resolver problemas de forma coletiva e a melhorar a comunicação”, completa Jéssica Lora, produtora do projeto.

Em uma Feira de ideias, eles irão apresentar seus trabalhos, fazendo uma conexão direta entre os ODS e a realidade local das artes em Manaus. O programa também conta com atividades para professores da rede pública, com a palestra “A importância da arte para o pleno desenvolvimento humano”, com foco na sustentabilidade e ensinando-os a trazer os temas dos ODS para a rotina da sala de aula. Além das oficinas de teatro, o projeto reúne palestras e aulas práticas que visam aproximar os estudantes dos bastidores da cultura.

“Esta é uma oportunidade deles usarem as artes para refletir sobre igualdade social, sustentabilidade e muitos outros assuntos globais, mas sempre olhando para as regiões onde eles estão inseridos. Apoiar este projeto é parte de um movimento constante da BIC de sempre estar próxima da educação e das populações que contribuem diretamente com o crescimento da nossa empresa”, afirma Jean Hamon, diretor da fábrica da BIC em Manaus.

A fim de garantir a acessibilidade, o projeto acontecerá em ambientes adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, com rampas, piso tátil e corrimões. Também contará com monitores treinados para receber pessoas com dificuldades de aprendizado, interpretação em Língua Brasileira de Sinais – Libras para pessoas com deficiência auditiva, além de transcrição em Braille dos textos e audiodescrição para deficientes visuais.

CRONOGRAMA

16, 17 e 18/10 – E.E.M Dom Milton Correa | Rua Cidade Nova, 87, Manaus

28, 29 e 30/10 – E.E.M Dom Milton Correa | Rua Cidade Nova, 87, Manaus

05 e 06/11 – EETI José Carlos Mestrinho | Rua da Paz, 31, Crespo

25, 26 e 27/11 – E.E.M Dom Milton Correa | Rua Cidade Nova, 87, Manaus

Sobre a BIC

Líder mundial em artigos de papelaria, isqueiros e barbeadores, a BIC traz simplicidade e A BIC Amazônia iniciou sua trajetória há 50 anos e desde então se tornou uma referência em sustentabilidade, criatividade, inovação e comprometimento com a responsabilidade social. A empresa sempre busca cumprir seu papel junto à comunidade, exemplificado pelo Global Education Week, um programa anual promovido pela BIC Corporate Foundation para reforçar e melhorar as condições e o acesso à educação. A fábrica já realizou reformas em escolas da comunidade amazonense através dessa iniciativa e contribui regularmente com diversas ações sociais, incluindo doações de materiais escolares para a população local. Essas ações demonstram o compromisso da BIC com as pessoas e o meio ambiente, o que define a identidade da BIC Amazônia.

Sobre a Cultura Ambiental Produções

A Cultura Ambiental Produções é uma produtora brasileira que realiza projetos e atividades culturais em todo o país.