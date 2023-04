Por Gabriel Cardoso Carrero, Robert Tovey Walker, Cynthia Suzanne Simmons e Philip Martin Fearnside

Taxa de legitimação da apropriação de terras .

As ações legislativas do Congresso Nacional do Brasil facilitaram a apropriação privada de terras públicas. Especificamente, as posses de terras ilícitas foram “adquiridas” como lícitas por mudanças nas leis de terras que regem o tamanho legal das propriedades. Essas mudanças começaram a se intensificar em 2009 com uma série de medidas provisórias (MPs) que acabaram se transformando em lei. MPs são ordens executivas válidas por 120 dias. Uma coalizão parlamentar favorável ao agronegócio, os chamados “ ruralistas ”, apoiou as mudanças, além de perdoar o desmatamento ilegal e renegociar dívidas de proprietários de terras estimadas em R$ 906 bilhões, ou cerca de US$ 268 bilhões na época [1, 2]. A MP 458 (atual Lei 11.952/2009), a primeira dessa campanha institucional, estabeleceu que a ocupação privada de terras públicas amazônicas anteriores a 2004 poderia ser titulada mediante o cumprimento de determinadas condições. Em 2014, a Lei 13.001/2014 dobrou a quantidade de terras que poderiam ser tituladas em um assentamento convencional de 100 para 200 ha.

Uma mudança legislativa crucial veio com a MP 857 (hoje Lei 13.465/2017), que modificou mais de meia dúzia de leis existentes para facilitar a concessão de títulos de terra para posses de terras ocupadas ilegalmente. O Artigo 18-A dobrou novamente o limite de propriedade para assentamentos criados após 1985 para 400 ha, enquanto o Artigo 40-A estendeu o limite para 2.500 ha para assentamentos criados antes de 1985. Além disso, a área máxima permitida em áreas UPL aumentou de 1.500 para 2.500 ha (Artigo 6º, Inciso 1), estendendo a data para antes de 2008, e para todo o Brasil. Para estimar a “taxa de legitimação”, aplicamos as leis fundiárias de 2014 a todos os registros do CAR em 2017 para determinar as áreas que teriam sido consideradas “ilícitas” em 2014. Isso mostra que 94,7% da área registrada no CAR em 2017 teria sido considerada ilícita antes de 2014 (Tabela 4). Esse percentual cai para 90,5% para essas mesmas propriedades até 2017 porque as mudanças legais reclassificaram 4,2% das posses terras que eram ilícitas em 2014 para lícitas. Para a área de estudo, isso se traduz em 901 km2 ano-1.

O número de registros ilícitos do CAR foi reduzido em 94% entre 2014 e 2017 graças ao afrouxamento das exigências (Tabela 5). A maior parte dessa mudança vem de posses do CAR dentro de assentamentos convencionais criados antes de 1985. Apenas o PA Rio Juma foi criado antes desta data na área de estudo. Este assentamento tem sido o locus da acumulação de terras e sustenta uma das maiores taxas de desmatamento de todos os assentamentos amazônicos [3, 4]. Em termos de números, as mudanças na lei legitimaram 1.114 reivindicações do CAR no PA Rio Juma , permitindo a titulação desses imóveis caso todos os demais requisitos sejam atendidos.

Taxas de redução e eliminação de liquidação .

Novas terras foram disponibilizadas para apropriação como UPLs reduzindo ou eliminando totalmente os assentamentos na área de estudo. A Tabela 6 apresenta os resultados da mudança de área, com dois assentamentos extintos, nove reduzidos e quatro ampliados. O redimensionamento dos assentamentos PAE Aripuanã-Guariba , PA Rio Juma e PAE Antimary, juntamente com a eliminação do PAF Curuquetê , foram responsáveis por ~91% da área total perdida, totalizando uma área líquida de 5.266 km2 para todos os assentamentos, ou uma taxa de 1053 km2 ano-1. Grande parte dessa terra aparece com registros no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e até títulos, cerca de 56% dos quais podem ser baseados em documentação fraudulenta [5]. Embora não façam parte de nossa análise, a redução, extinção e reclassificação para um status de conservação inferior afetam as áreas protegidas em muitas partes da Amazônia brasileira, principalmente nos estados de Rondônia e Pará. Por exemplo, em novembro de 2019, o Congresso Nacional brasileiro estava considerando 162 propostas para enfraquecer o status de proteção das 15 UCs mais desmatadas da Amazônia [6]. [7]

Tabela 6

A imagem que abre este artigo mostra área desmatada no município de Autazes, Amazonas (Foto: Bruno Kelly/Amazônia Real).

[1] Soares-Filho, B., Rajão, R., Macedo, M., Carneiro, A., Costa, W., Coe, M., Rodrigues, H., Alencar, A., 2014. Cracking Brazil’s Forest Code. Science 344, 363–364.

[2] OXFAM Brasil, 2016. Terrenos da desigualdade: Terra, agricultura e desigualdades no Brasil rural.

[3] Carrero, G.C., Fearnside, P.M., 2011. Forest clearing dynamics and the expansion of landholdings in Apuí, a deforestation hotspot on Brazil’s Transamazon Highway. Ecology and Society 16(2): art. 26.

[4] Carrero, G.C., Fearnside, P.M., Valle, D.R., Alves, C.S., 2020. Deforestation trajectories on a development frontier in the Brazilian Amazon: 35 years of settlement colonization, policy and economic shifts, and land accumulation. Environmental Management 66: 966-984.

[5] Reydon, B.F., Fernandes, V.B., Telles, T.S., 2020. Land governance as a precondition for decreasing deforestation in the Brazilian Amazon. Land Use Policy 94: art. 104313.

[6] WWF Brasil (World Wildlife Fund Brasil). 2019. Amazônia: Unidades de Conservação sofrem pedidos de extinção e de diminuição de área.

[7] Esta série é uma tradução parcial de Carrero, G.C., R.T. Walker, C.S. Simmons & P.M. Fearnside. 2022. Land grabbing in the Brazilian Amazon: Stealing public land with government approval. Land Use Policy 120: art. 106133.

Sobre os autores:

Gabriel Cardoso Carrero possui bacharel em ciências biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em gestão e manejo ambiental em sistemas florestais pela Universidade Federal de Lavras, mestrado em ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e doutorado em geografia pela Universidade de Florida. Ele estuda a dinâmica do desmatamento, monitoramento florestal e desenvolvimento de cadeias produtivas. Ele lidera o portfólio de América Latina de Revalue Nature Ltd.

Robert Tovey Walker tem doutorado em ciência regional pela Universidade de Pennsylvania e é professor no Centro de Estudos Latino-americanos e no Departamento de Geografia na Universidade de Florida. Ele estuda mudança de uso da terra na Amazônia usando métodos quantitativos, sensoriamento remoto e dados etnográficos coletados no campo. Estuda os processos de mudança da cobertura do solo, especialmente o desmatamento tropical.

Cynthia Suzanne Simmons tem mestrado em planejamento urbano e regional da Universidade Estadual de Florida e doutorado em geografia da mesma universidade. Atualmente é professora de no Departamento e Geografia e no Centro de Estudos Latino-americanos da Universidade de Florida. Ela estuda as interações multiescalares entre economia, política e mudança ambiental, principalmente na Amazônia brasileira, onde ela conduz pesquisas sobre reforma agrária, desenvolvimento de infraestrutura em larga escala, resistência indígena e política de conservação.

Philip Martin Fearnside é doutor pelo Departamento de Ecologia e Biologia Evolucionária da Universidade de Michigan (EUA) e pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus (AM), onde vive desde 1978. É membro da Academia Brasileira de Ciências. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC), em 2007. Tem mais de 700 publicações científicas e mais de 600 textos de divulgação de sua autoria que estão disponíveis aqui.

O post Grilagem de terras na Amazônia brasileira-6: legitimação da apropriação de terras apareceu primeiro em Amazônia Real.