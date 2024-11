Tudo igual no duelo direto para ver quem abriria distância da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No início da 32ª rodada, o Fluminense chegou a virar o marcador, mas o Grêmio buscou o empate nos acréscimos, por 2 a 2, em jogo isolado nesta sexta-feira (1), no Maracanã. Com gols de Braithwaite e Reinaldo, o último de pênalti bastante contestado, aos 53 minutos, o Grêmio se manteve em 11º lugar, com 39 pontos, a cinco pontos da zona de rebaixamento. Já o Fluminense, segue em 12º, com 37, a três do Red Bull Bragantino, que abre a zona de descenso, e ainda joga nesta rodada em casa diante do Cuiabá. Arias e Kauã Elias marcaram os gols do time carioca. Um dos destaques desta noite foi a volta do zagueiro Thiago Silva, depois de pouco mais de um mês lesionado. O Fluminense volta a campo diante do Internacional na próxima sexta-feira, às 19h, na Arena Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Mais tarde, às 21h30, o Grêmio visita o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Publicado por Sarah Américo