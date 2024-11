Fluminense e Grêmio ficaram no empate em 2 a 2 nesta sexta-feira (1), no Maracanã, em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Jhon Arias e Kauã Elias marcaram para os donos da casa, e Braithwaite e Reinaldo (de pênalti) fizeram para os visitantes.

O primeiro tempo começou bem estudado, com o Fluminense ocupando bem o campo de ataque com e sem a bola. No entanto, o Grêmio manteve a marcação bem encaixada, e no contra-ataque conseguiu abrir o placar com Braithwaite, aproveitando rebote de Fábio em finalização de Reinaldo.

A partir disso, a partida ficou mais movimentada. O Flu teve boa chance com Lima, que desperdiçou grande passe de Kauã Elias. Já aos 43 minutos, Arias recebeu de Ganso na grande área, puxou para o pé esquerdoe bateu no contrapé de Marchesín. Assim, os times foram para o vestiário empatados em 1 a 1.

Após o intervalo, os donos da casa seguiram com ritmo intenso e criaram boas chances logo de cara. A melhor delas veio mais uma vez com Arias, que parou no goleiro e na trave na mesma finalização. Não demorou muito para a pressão dar resultado. Kauã Elias subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para colocar o Flu à frente, aproveitando escanteio cobrado por Lima.

O Grêmio então passou a ter mais a bola, mas sem ter muito perigo. Já nos acréscimos, veio a grande oportunidade, e o goleiro Fábio atropelou Nathan Fernandes dentro da área. Pênalti cobrado e convertido por Reinaldo para igualar o placar. No fim, empate em 2 a 2 no Maracanã.

Com o resultado, o Tricolor carioca chega a 37 pontos e assume provisoriamente a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Imortal segue em 11º lugar, com dois pontos a mais.

Agora, o Fluminense volta a campo na próxima sexta-feira (8) e visita o Internacional no Beira-Rio, às 19h (horário de Brasília), pela 33ª rodada do Brasileirão. Por sua vez, o Grêmio vai ao Allianz Parque encarar o Palmeiras no mesmo dia, às 21h30 (horário de Brasília), também pelo Campeonato Brasileiro.

