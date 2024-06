Green Hell (Reprodução/Divulgação)

Green Hell é uma luta sufocante pela sobrevivência na floresta amazônica. À beira da morte, o jogador é colocado em uma jornada de resistência já que os efeitos do isolamento afetam fortemente não só o corpo, mas também a mente.

Confira o trailer “Green Hell”:

Review

Green Hell conquista a atmosfera de sobrevivência em uma busca com aventura, garantindo uma ótima maneira de jogar com alguns amigos, mas peca em pequenos detalhes como uma suavização em gameplay.

Ainda que o desenvolvimento tenha levado cerca de 5 anos, existem pequenas coisas da suaviação, em questão de detalhes, que fica beirando ao vazio. Mas nada que não possa ser feito ou resgatado durante as atualizações ao decorrer do desenvolvimento pós lançamento.

As ferramentas do game são bonitas de se ver, trazendo uma boa execução em cada menu aberto e detalhe em funções adicionadas ao jogo, a estética não deixa a desejar, é até interessante.

