A organização do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, que ocorrerá entre os dias 1 e 3 de novembro no Autódromo de Interlagos, anunciou que prestará homenagens a dois ícones do automobilismo brasileiro: Wilson Fittipaldi e Gil de Ferran. Ambos faleceram recentemente e suas contribuições para o esporte serão lembradas durante o evento. Além disso, será feita uma homenagem especial a Ayrton Senna, em razão dos 30 anos de sua morte, com a exibição do icônico carro MP4/5B da McLaren. Wilson Fittipaldi, que faleceu em 23 de fevereiro aos 80 anos, foi um importante piloto de Fórmula 1 e um dos fundadores da equipe Copersucar.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Seu legado no automobilismo brasileiro é inegável, especialmente por ser irmão de Emerson Fittipaldi, também bi-campeão da categoria. Por outro lado, Gil de Ferran, que nos deixou em 29 de dezembro de 2023, é lembrado por sua vitória nas 500 Milhas de Indianápolis em 2003 e por sua atuação como dirigente na Fórmula 1. A expectativa é que o GP de São Paulo atraia um público de aproximadamente 300 mil pessoas, com a adição de novas arquibancadas para acomodar os fãs.

A presença de torcedores argentinos é especialmente aguardada, em grande parte devido à participação de Franco Colapinto, que corre pela equipe Williams. O jovem piloto, de 21 anos, já conquistou a atenção de cerca de dois mil fãs, refletindo seu desempenho promissor na Fórmula 2 e suas duas corridas já disputadas na Fórmula 1.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias