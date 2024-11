O prefeito de Manaus, David Almeida, cumpriu agenda administrativa, nesta terça-feira, 12/11, em Brasília (DF), quando obteve sinalização positiva do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para o repasse de aproximadamente R$ 495 milhões destinados para quatro grandes obras de mobilidade urbana na capital amazonense.

A reunião contou com a participação de membros da bancada do Amazonas no Congresso Nacional: senadores Eduardo Braga e Omar Aziz e dos deputados federais Saullo Vianna e Sidney Leite. O deputado estadual Sinésio Campos também esteve presente no encontro.

“Uma interlocução da bancada federal possibilitou que, hoje, estivéssemos reunidos com o presidente Lula, para buscar recursos na ordem de quase 500 milhões de reais para esses projetos de mobilidade urbana. Sabemos que o grande desafio das grandes cidades é a mobilidade urbana, e o presidente confirmou esse apoio para melhorias na cidade de Manaus”, destacou o chefe do Executivo municipal, que esteve acompanhado do secretário de Obras e vice-prefeito eleito, Renato Junior.

O prefeito David Almeida disse que apresentou ao presidente Lula 12 projetos para a área de mobilidade urbana em Manaus, com quatro sendo selecionados para recebimento de aporte financeiro do governo federal, com estimativa de serem iniciados a partir do segundo semestre de 2025.

Os projetos selecionados são para as obras de interligação da avenida Max Teixeira com a avenida do Futuro, entre os bairros Colônia Santo Antônio e Redenção; interligação da avenida Maneca Marques com a Ephigênio Salles, no bairro Parque 10 de Novembro; melhoria do tráfego no viaduto entre as avenidas Constantino Nery e Darcy Vargas, no bairro Chapada; e obra do complexo viário da Arena da Amazônia, que dará maior fluidez no trânsito no trajeto entre o Terminal 1 até a barreira de fiscalização federal.

“Nós elencamos 12 projetos de mobilidade urbana, que é o grande desafio das grandes cidades, destes, nós selecionamos quatro que o presidente Lula já nos encaminhou para a ministra Miriam Belchior (Ministério de Planejamento, Gestão e Orçamento) para vermos as tratativas, para a partir do ano que vem nós possamos aportar esses recursos para essas obras”, informou o prefeito.

A previsão é que no primeiro semestre de 2025 ocorra a liberação de recursos, para posterior início da fase de licitação e, no segundo semestre, iniciar a etapa de execução das obras.

De acordo com o senador Eduardo Braga, a reunião marca um compromisso do presidente Lula em priorizar projetos de mobilidade urbana na cidade de Manaus. “Eu quero destacar que o presidente assumiu um compromisso com o prefeito e com a bancada de priorizar projetos na área de mobilidade urbana. São investimentos em novas avenidas e ampliação de avenidas e construção de viadutos e túneis, para que Manaus volte a ter mobilidade. O trânsito na cidade de Manaus é um grande desafio”, disse.

O senador Omar Aziz também defendeu a necessidade de investimentos em mobilidade urbana em Manaus. “Estamos avançando em temas fundamentais para o Amazonas e questões estratégicas para o nosso desenvolvimento”.

Solução de moradia

O prefeito David Almeida também recebeu sinalização do presidente da República referente a solução de moradia para aproximadamente 4.000 famílias da comunidade Coliseu, na zona Leste de Manaus. As famílias receberão título definitivo das terras após a área ser repassada pela União para o município.

“O presidente vai assinar uma medida provisória passando as terras da comunidade Coliseu, na zona Leste da cidade, para o município de Manaus. Uma ação, conjuntamente com a Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus), para que nós possamos fazer a titulação dessas terras. Quase 4.000 famílias serão beneficiadas com registro de imóveis e títulos definitivos”, explicou Almeida.

BR-319

O presidente da República, durante a reunião, também informou ao prefeito David Almeida e aos demais parlamentares do Estado que a recuperação completa da BR-319 vai acontecer, com solução para a questão do licenciamento ambiental, que é o principal entrave para pavimentação completa da rodovia federal.

“A palavra do próprio presidente é que a BR-319 vai sair. Esse não foi um tema nosso, mas foi tratado pelo próprio presidente. Uma interlocução do governo federal que agora sim a BR-319 vai sair para os próximos anos. É um sonho que vai se realizar, buscamos que se realize nos próximos anos”, declarou o prefeito de Manaus.

G20

O prefeito confirmou que irá participar da Cúpula do G20, entre os dias 14 e 15 de novembro, no Rio de Janeiro (RJ). Almeida também informou que vai participar da visita a Manaus do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, neste domingo, 17/11.