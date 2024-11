A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o calendário do futebol masculino profissional para o ano de 2025, destacando a antecipação do Campeonato Brasileiro da Série A. A competição terá uma duração de dez meses, começando em março, com a abertura marcada para o dia 29, e se estendendo até dezembro, quando a última rodada ocorrerá no dia 21. Essa alteração foi feita para permitir ajustes em função das paradas durante as Datas FIFA e do Mundial de Clubes da FIFA, programado para acontecer entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. Os campeonatos estaduais também sofrerão modificações, com a previsão de início em 12 de janeiro e término em 26 de março.

Durante as Datas FIFA, será garantido um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período de convocação dos jogadores e o início das partidas do Campeonato Brasileiro, visando assegurar a integridade física dos atletas. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, ressaltou que o novo calendário foi desenvolvido em colaboração com clubes e federações, buscando atender às necessidades de todos os envolvidos no futebol nacional. Uma das inovações para 2025 será a realização das semifinais da Copa do Brasil nos finais de semana, o que promete aumentar a visibilidade e o público para esses jogos decisivos.

O calendário completo para o ano inclui diversas competições, como a Supercopa do Brasil, que ocorrerá em 2 de fevereiro, e a Copa do Brasil, programada de 19 de fevereiro a 9 de novembro. Além disso, as divisões do Campeonato Brasileiro também têm suas datas definidas. A Série A terá seu início em 29 de março e se encerrará em 21 de dezembro, enquanto a Série B começará em 5 de abril e terminará em 22 de novembro. As Séries C e D terão suas competições iniciadas em 13 de abril, com datas de término em 26 de outubro e 28 de setembro, respectivamente.

As competições internacionais também estão no calendário, com a Copa Libertadores programada de 5 de fevereiro a 29 de novembro e a Copa Sul-Americana de 5 de março a 22 de novembro. A Recopa Sul-Americana será disputada em duas datas, nos dias 19 e 26 de fevereiro. O recesso para a temporada 2025/26 da Série A está previsto para começar em 22 de dezembro de 2025, permitindo que os clubes se preparem para o próximo ano. O Mundial de Clubes da FIFA, que será um dos eventos mais aguardados, está agendado para ocorrer entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, prometendo atrair a atenção dos fãs de futebol em todo o mundo.

