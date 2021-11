Avalie o post

Há uma semana, os permissionários da Feira do Santo Antônio contabilizavam os prejuízos causados pela enxurrada que atravessou a cobertura e invadiu os boxes. Depois da repercussão e dos transtornos já consolidados, governo do Amazonas e prefeitura de Manaus decidiram agilizar os trâmites para reformas das feiras e mercados municipais.

No dia seguinte à veiculação da reportagem na Rádio Rio Mar, o governo do Estado repassou mais de R$ 6,3 milhões para a prefeitura reformar 10 feiras na capital.



O dinheiro foi repassado através da Unidade Gestora de Projetos Especiais do Estado (UGPE).

De acordo com as informações publicadas no Diário Oficial do Estado da última quarta-feira (17/11), os R$ 6,339 milhões vão contemplar as feiras do Mundo Novo, Santa Etelvina, Nova Cidade, Japiinlândia, São Francisco, Educandos, Armando Mendes, Jorge Teixeira, Coroado e Ceasa.

Para as reformas das feiras da Japiinlândia, do São Francisco e do Mercado Municipal Dr. Jorge de Moraes (no Educandos) o valor destinado é de R$ 1.299.696,84. Já para os mercados do Mundo Novo, Padre Rogério Ruvoletto (no Santa Etelvina) e do Nova Cidade o repasse é de R$ 1.329.930,99. Por fim, para as feiras do Armando Mendes, Jorge Teixeira, Coroado e do Porto da Ceasa foram R$ 3.711.487,43 transferidos.

Bruno Elander – Rádio Rio Mar

Foto: Ana Maria Reis

