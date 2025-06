Visuliazação: 0

Serviços é um dos mais tradicionais e procurados pelos visitantes da Ilha Tupinambarana

O governador Wilson Lima entregou, neste sábado (21), entregou triciclos reformados e uniformes a profissionais que trabalham num dos meios de transportes mais tradicionais de Parintins, em preparação para o 58º Festival de Parintins. A iniciativa fortalece o turismo local e melhorar as condições de trabalho dos profissionais no transporte alternativo de visitantes na Ilha Tupinambarana.

Ao todo, 150 triciclos passaram por reforma completa, com nova pintura e instalação de toldos, e foram entregues aos membros da Associação dos Tricicleiros Turísticos de Parintins (ATTP) e da Associação dos Tricicleiros de Parintins (ATPIN), entidades que reúnem os principais trabalhadores da categoria na cidade.

A entrega aos tricicleiros foi realizada pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e busca garantir mais conforto aos usuários e segurança para os profissionais, especialmente durante o Festival Folclórico, quando a cidade recebe milhares de visitantes de todo o país e do exterior.

Além dos triciclos reformados, o governo estudual também promove a padronização visual da categoria, com a distribuição de 200 kits de uniformes completos, compostos por camisa, boné e bermuda, para reforçar a identificação e a organização do serviço durante o evento.

O triciclo é o principal meio de transporte alternativo de Parintins e tornou-se, ao longo dos anos, parte do charme turístico da cidade. A Lei Ordinária nº 5.887/2022, promulgada pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e originada do Projeto de Lei nº 512/2021, reconhece os tricicleiros de Parintins como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado.

Adaptados para o transporte de passageiros, os veículos oferecem uma experiência única para os visitantes, que podem apenas se deslocar de um ponto a outro da ilha, ou realizar passeios turísticos com roteiros que passam por pontos emblemáticos como o Bumbódromo, os currais dos bois Caprichoso e Garantido, a Praça da Liberdade e áreas centrais da cidade. O passeio é organizado pelas associações e custa, em média, R$ 120 por pessoa, com duração aproximada de 1h30.

Durante o Festival de Parintins e a temporada de cruzeiros, o serviço de triciclo ganha ainda mais visibilidade, sendo um dos atrativos mais procurados pelos turistas. Além de facilitar o deslocamento, o passeio proporciona contato direto com a cultura local, com os anfitriões da cidade e com a atmosfera vibrante que toma conta de Parintins nesta época do ano.

“O Estado tem tido uma preocupação de assistir aquelas pessoas que estão nos bastidores e fazem com que efetivamente o festival aconteça. São os kaçauerés e paikisés (empurradores de alegorias), as costureiras, os tricicleiros que fazem a movimentação de Parintins. Aqui estamos fazemos uma entrega importante que é a reforma desses triciclos, além de material para eles utilizarem, da mesma forma que estamos contratando catadores para que eles possam fazer a coleta dos copos de água da Cosama”, explicou o governador.

Para os tricicleiros, a entrega representa mais do que uma melhoria nas condições de trabalho, trata-se do reconhecimento do papel que exercem como protagonistas do receptivo turístico no município. A atividade é, para muitas famílias, a principal fonte de renda durante todo o ano, e especialmente decisiva no período do festival.

“Ao longo de todos esses anos, ele (Wilson Lima) foi o único governador a implantar projetos direcionados a Parintins. Estou falando isso porque é verdade. O único governador em todos esses anos que tenho como tricicleiro que reformou triciclos em Parintins. Temos uma grande gratidão a isso”, afirmou o presidente da Associação dos Tricicleiros de Parintins (ATTP), Rafael Gonçalves.

Com a ação, o Governo do Amazonas reafirma o compromisso com o fortalecimento do turismo em Parintins e com a valorização dos trabalhadores que contribuem diretamente para a experiência dos visitantes.

Apoio sustentável

Durante o Festival de Parintins, a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) firmou, pelo quarto ano consecutivo, termos de cooperação com a Associação dos Tricicleiros Turísticos de Parintins (ATTP), a Associação dos Tricicleiros de Parintins (ATPIN) e a Associação de Catadores de Parintins (Ascalpin). A ação contempla a contratação de 12 tricicleiros, sendo seis de cada associação, e dez catadores, que atuarão na distribuição de água tratada e na coleta dos copos descartados nos principais pontos turísticos da cidade.

Ao todo, serão 600 mil copos biodegradáveis envasados para distribuição durante o evento. Desse total, 130 mil unidades já foram destinadas a cada um dos bumbás Caprichoso e Garantido. A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Amazonas com a sustentabilidade, a geração de renda local e o fortalecimento da imagem turística do festival, aliando preservação ambiental e cuidado com o bem-estar dos visitantes.

O post Governo do Amazonas entrega triciclos reformados e uniformes em Parintins apareceu primeiro em Portal Você Online.