Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada neste sábado (21) mostra que 57% dos brasileiros são favoráveis à possibilidade de reeleição para cargos do Executivo — presidente da República, governadores e prefeitos. Outros 41% se posicionaram contra, e 2% não souberam responder.

O levantamento também apontou que 59% dos entrevistados apoiam a adoção de mandatos de cinco anos para cargos eletivos. Já 37% são contrários à proposta, enquanto 3% não souberam responder e 2% se disseram indiferentes.

Os dados contrastam com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 12/2022, aprovada no mês passado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A proposta prevê o fim da reeleição para cargos do Executivo, estabelece mandatos de cinco anos e propõe eleições unificadas em todos os níveis.

A PEC ainda precisa ser apreciada pelo plenário do Senado e tramita em regime de urgência. Caso seja aprovada, as mudanças não valeriam para as eleições de 2026. A implementação completa do novo modelo está prevista apenas para 2034, após um período de transição.

A pesquisa Datafolha foi realizada nos dias 10 e 11 de julho, com 2.004 pessoas entrevistadas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Veja os resultados:

Presidentes devem ter direito à reeleição:

57% dos entrevistados acham que devem ter o direito;

41% dos entrevistados acham que não devem ter o direito;

2% não sabem.

Governadores devem ter direito à reeleição:

57% dos entrevistados acham que devem ter o direito;

41% dos entrevistados acham que não devem ter o direito;

2% não sabem.

Prefeitos devem ter direito à reeleição:

57% dos entrevistados acham que devem ter o direito;

41% dos entrevistados acham que não devem ter o direito;

2% não sabem.

Mandato de cinco anos para cargos eletivos: