O Governo do Amazonas tem dado apoio e suporte no abastecimento de oxigênio nos hospitais do interior, nesse período de seca severa e de dificuldade de navegabilidade pelos rios. Desde que começou a ser executado o Plano de Contingência para o enfrentamento da estiagem, em maio, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) já instalou usinas de oxigênio em 10 municípios e enviou 451 cilindros do produto para diferentes cidades do interior.

Este mês, a SES-AM instalou uma usina de oxigênio em Itamarati (distante 983 quilômetros de Manaus), processo que exigiu uma logística especial. A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, destaca o apoio de diferentes áreas do Governo do Estado, como a Secretaria de Administração (Sead), Casa Militar, além do Núcleo de Modernização da Infraestrutura da Saúde (Infrasaúde), da SES-AM.

“A seca do rio Juruá, que passa pelo município, é bastante severa, por isso, não era possível enviar a usina por via fluvial. A Casa Militar articulou o envio em dois aviões, porque a usina pesa cerca de duas toneladas. Ao chegar no município também houve toda uma mobilização com caminhões, para que tudo chegasse no hospital sem problema. Foi um trabalho de união de forças”, relata.

Com as usinas, as unidades de saúde ganham capacidade própria para produzir oxigênio e podem disponibilizar o excedente, se for o caso e houver necessidade, para cidades próximas que estejam precisando. “As unidades produzem o próprio insumo, evitando a necessidade do envio da capital, principalmente nesse período de dificuldade logística”, afirma a secretária Nayara Maksoud.

Ela cita, ainda, como parte das ações da SES-AM para garantia o abastecimento nas unidades de saúde do interior, o envio de 451 cilindros de oxigênio para diferentes cidades. Somente na última segunda-feira (14), segundo a secretária, foram enviados 55 cilindros para Autazes, Barcelos, Rio Preto da Eva, Manacapuru e Anamã.

Outras ações

Como parte do plano de enfrentamento da estiagem, a SES-AM tem também atuado em outras frentes. Mais de 202,1 toneladas de medicamentos e insumos já foram enviadas para os municípios das calhas dos rios Madeira, Juruá, Purus e Alto Solimões, de maio até o início de outubro.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), órgão vinculado à SES-AM, tem dado suporte aos municípios do interior. Equipes técnicas já estiveram nas cidades de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, Amaturá, São Paulo de Olivença, Boca do Acre, Pauini, Juruá, Envira, Uarini, Eirunepé, Manicoré, Borba, Japurá, Maraã, Fonte Boa e Tonantins.

Em cada um dos municípios é feito um diagnóstico situacional e recomendações para monitoramento de todos os agravos, com identificação de doenças e a notificação de casos em tempo oportuno.