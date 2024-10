A Prefeitura de Manaus diz que é falso o anúncio na rede social Facebook de oferta para bolsa de estudos para curso de inglês vinculado ao programa Bolsa Idiomas.

A Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), coordenadora dos cursos, também confirmou a tentativa de golpe e alertou, ainda, para o uso indevido do brasão do município no anúncio.

A Espi reiterou que o perfil na rede social não possui nenhum vínculo com a gestão municipal nem com os programas de bolsas de estudos da prefeitura: Idiomas, Universidade e Pós-graduação.

De acordo com a coordenação, nenhum edital está aberto para a oferta de cursos em função do período eleitoral.

