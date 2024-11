Passagem do presidente norte-americano por Manaus reforça parceria do Governo do Amazonas em áreas como meio ambiente, turismo, economia e educação

No rápido encontro com o presidente americano Joe Biden, na recpção deste domingo (17)no Aeroporto Internacional de Manaus, o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), pediu um escritório da embaixada dos EUA em Manaus para a emissão de passaporte e o visto daquele país. Atualmente os amazonenses tem de viajar para o Recife, Rio de Janeiro, Brasília ou São Paulo para obter o documento.

Lima também sobre a preservação da floresta e da população amazônica durante visita oficial histórica do presidente dos EUA a capital amazonense, escolhida como parada pelo chefe de Estado norte-americano, antes de embarcar para agenda na cúpula do G20, no Rio de Janeiro.

“Conversei com o presidente, que está muito feliz de estar aqui no Amazonas. Falei da importância simbólica disso para a Amazônia, da importância que o governo dá para o Amazonas de se deslocar dos Estados Unidos até aqui. Falei da preocupação com o desenvolvimento sustentável, sobretudo com a proteção das pessoas. Naturalmente, fiz um apelo para que pudéssemos fortalecer essas relações, no sentido de beneficiar as populações da Amazônia. E fiz um pedido para que pudéssemos ter um escritório da embaixada americana para suporte aos americanos e emissão de vistos”, afirmou o governador do Amazonas.

Nos últimos anos, Wilson Lima tem buscado estreitar os laços com os Estados Unidos nas áreas de turismo e meio ambiente. Em três oportunidades, o governador destacou a importância da instalação de um escritório da embaixada americana no Amazonas, dada a importância da capital como ponto estratégico para emissão de vistos e, também, para apoiar turistas norte-americanos que desembarcam em Manaus.

O Amazonas tem 20 empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) com participação de capital norte-americano. Os Estados Unidos também é o principal emissor de turistas para o Amazonas, representando algo em torno de 28% da movimentação de estrangeiros. Por conta disso, o governador tem destacado a importância de um escritório da embaixada em Manaus.

O assunto começou a ser tratado em 2023, em Brasília, com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Wilson Lima pontuou o incentivo do Governo do Amazonas ao turismo local, tendo em vista a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis usados na aviação, medida que estimulou a abertura de novos destinos aéreos tendo Manaus como rota.

Em maio deste ano, Wilson Lima também solicitou apoio de cinco congressistas americanos para a instalação de um posto da embaixada na capital do Amazonas. As agendas aconteceram no Capitólio, edifício que abriga o Senado e a Câmara, em Washington D.C. Em novembro deste ano, o governador se reuniu com uma comitiva do consulado dos Estados Unidos para discutir a instalação do escritório.

Entre as parcerias na Educação, o Amazonas dispõe da Escola Estadual de Tempo Integral Bilíngue Gilberto Mestrinho, no bairro do Educandos, zona Sul de Manaus, que oferece ensino português-inglês, além do programa Jovem Bilíngue, de cursos voltados para alunos da rede estadual com ensino da Língua Inglesa. O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e o Instituto Cultural Brasil – Estados Unidos (Icbeu).

PREFEITO

O prefeito de Manaus, David Almeida, também esteve na recepção a Biden. Disse que Manaus hoje é a capital da Amazônia e que a vinda do presidente demonstra essa importância para a cidade.

“Isso mostra a importância geopolítica da nossa região. O maior líder mundial fez questão de vir a nossa cidade para conhecer a nossa floresta, os nossos problemas, inclusive, falava sobre isso na nossa recepção e com certeza esse é um dia histórico. Fico muito honrado de poder recebê-lo e, acima de tudo, mostrar a importância que Manaus tem no cenário mundial”, afirmou o prefeito.

“Estamos fazendo a nossa parte, segurando os lixos nos igarapés, com as ecobarreiras, estamos trabalhando também a questão das mudanças do clima, nós mudamos o nome da nossa secretaria de meio ambiente para que pudéssemos iniciar um projeto ousado de 15 a 20 anos para fazer o caminho reverso, que é a despoluição dos igarapés que foram poluídos nas últimas décadas”, concluiu Almeida.

Estrutura

Joe Biden desembarcou em Manaus por volta das 12h30, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na zona Oeste, após cumprir agenda no Peru. Acompanhado da embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elisabeth Frawley Bagley, o governador Wilson Lima cumprimentou o presidente norte-americano e agradeceu pela visita ao Amazonas, reforçando as relações diplomáticas entre os países.

Para a visita de Biden, o Governo do Estado disponibilizou uma estrutura com efetivo de mil policiais militares, civis, agentes de trânsito, bombeiros, além de profissionais de saúde. O aparato de segurança incluiu apoio no policiamento motorizado e a pé, escolta em todos os pontos de passagem do presidente, além de viaturas de combate a incêndio, equipes táticas, snipers, varredura antibombas, embarcações, unidades de resgate e UTI móvel.

Visita

Em Manaus, Joe Biden fez um sobrevoo de helicóptero pela região e uma visita ao Museu da Amazônia (Musa), que fica na Reserva Adolpho Ducke, na zona norte. O presidente participou de uma visita guiada ao espaço, o maior fragmento de floresta primária em área urbana do Brasil.

Após encerrar a passagem pelo Amazonas, o presidente seguiu para o Rio de Janeiro nofinal da tarde, onde participará do G20, nos dias 18 e 19 de novembro. De acordo com agenda divulgada pela Embaixada dos EUA, Biden participará do lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e de sessões de trabalho da cúpula do G20. A programação termina com um almoço entre Joe Biden com o presidente Lula.

