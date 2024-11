A casa de Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, mais conhecido como Tiü França, o homem que se explodiu em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) na quarta-feira (13), pegou fogo no começo da manhã deste domingo (17). A residência fica localizada no Bairro Budag, em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí de Santa Catarina. A Polícia Federal investiga o caso.

De acordo com a ocorrência do Corpo de Bombeiros, o incêndio tomou parcialmente a residência, de 50 metros quadrados, por volta das 6h50.

Segundo populares, o fogo teria sido provocado pela ex-esposa de Tiü França, Daiane Dias, de 41 anos, que foi socorrida pelos vizinhos antes da chegada dos bombeiros.

Ela apresentava queimaduras em todo o corpo e teria tentado tirar a própria vida durante o incêndio. A mulher foi encaminhada em estado grave pelos bombeiros para o Pronto-Socorro do Hospital Regional Alto Vale de Rio do Sul (SC).

O Corpo de Bombeiros confirmou que uma pessoa, do sexo feminino, foi retirada do interior da residência por populares. Ela apresentava queimaduras de 1⁰, 2⁰ e 3⁰ graus em 100% do corpo. Segundo os militares, a mulher estava com o corpo coberto por um líquido inflamável, mas não souberam precisar qual.

O post Casa de homem-bomba é incendiada em Santa Catarina apareceu primeiro em Portal Você Online.