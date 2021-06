5 / 5 ( 4 votos )

A Gol Linhas Aéreas comprou a MAP Transportes Aéreos Ltda., empresa com rotas para destinos regionais e do Aeroporto de Congonhas em São Paulo.

“Esta aquisição é um passo importante da nossa estratégia de expansão de malha e capacidade, à medida em que buscamos revitalizar a demanda por viagens aéreas de lazer e a negócios”, disse Paulo Kakinoff, executivo da Gol.

Fundada em 2011, a MAP é a quinta maior empresa aérea brasileira, com uma frota de sete aeronaves ATR com 70 assentos que operam em rotas da região amazônica a partir de Aeroporto de Manaus e nas regiões Sul e Sudeste a partir de Congonhas, o maior aeroporto doméstico do país.

Com o negócio a Gol adicionará mais 26 voos diários em suas rotas. “Acreditamos que a aquisição da MAP seja, nesse momento, a única oportunidade viável de consolidação racional no mercado de aviação brasileiro. Daqui para frente, continuaremos focados na estratégia de crescimento orgânico, estimulando a demanda para expansão de nossa malha”, disse Kakinoff.

Segundo o executivo, há três benefícios principais nessa transação:

Expansão para novas rotas – A Companhia pretende oferecer novos destinos e rotas complementares à sua malha atual no Aeroporto de Congonhas.

Maior densidade de oferta de assentos a mercados historicamente sub-ofertados – Além de expandir para novas rotas, a companhia disponibilizará uma oferta de assentos por voo substancialmente maior que a atualmente disponível pela MAP para esses mercados.

Os ATRs serão substituídos por aeronaves maiores e mais eficientes. Atualmente a Gol opera com 23 Boeing 737-700 – um modelo que pode ser substituído por outro tipo de aeronave ainda mais eficiente no futuro.

Aperfeiçoando as operações eficientes. Com custos unitários baixos, a Gol pretende oferecer maior eficiência com essas novas operações em Congonhas.

A MAP será adquirida por R$ 28 milhões em dinheiro e ações, a ser pago após o cumprimento de todas as condições precedentes, composto por 100.000 ações GOLL4 a R$ 28 por ação e R$ 25 milhões em dinheiro a serem pagos em 24 parcelas mensais.

No fechamento, a Companhia assumirá até R$ 100 milhões de dívidas da MAP. A conclusão da Transação está condicionada a determinadas condições precedentes, incluindo aprovações e confirmações pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).