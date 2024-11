Entre 2023 e 2024, a Rede Globo recebeu R$ 177,2 milhões em publicidade do governo federal por meio da Secretaria de Comunicação (Secom). O montante supera os R$ 177 milhões que o Palácio do Planalto pagou à emissora e suas afiliadas durante a presidência de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022.

Os números foram levantados pela revista VEJA com base de contratos da Secom e consideram as peças publicitárias veiculadas entre janeiro e outubro de cada ano.

Somente em 2024, a Globo já foi agraciada com cerca de 87,2 milhões de reais, valor que supera os 86,3 milhões contratados durante todo o ano de 2022, ano em que o governo Bolsonaro mais favoreceu a emissora.

Valor pago à Globo supera soma de todas as TVs juntas. De janeiro a outubro do ano atual, a Globo representou 53% dos R$ 164,4 milhões gastos em inserções do governo nas principais TVs do país.

Na prática, o valor da publicidade recebido pela Globo em 2024 é maior que a soma dos contratos com 17 outras redes televisivas.

A mesma vantagem foi observada em 2023, quando o grupo da família Marinho fechou 130,5 milhões de reais em negócios com o governo — mais do que os 127 milhões que a Secom de Bolsonaro destinou a todas as TVs do Brasíl em 2019.

Record fica na vice-liderança, mas verba cresce desde 2023. Segunda no ranking de emissoras favorecidas, a Record TV recebeu 35,8 milhões de reais da Secom neste segundo ano de governo do presidente Lula. Em 2023, faturou 41,1 milhões, menos de um terço do que foi pago à Globo.

Completando o “top 5” das emissoras que mais fecharam contratos com a União, em 2024, aparecem SBT (23,2 milhões), Grupo Bandeirantes (11,7 milhões) e RedeTV! (2,1 milhões).

