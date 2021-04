5 / 5 ( 4 votos )

A Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) denunciou ao Ministério Público Federal uma operação de atividades de garimpo a pleno vapor na foz do rio Cauburis, situado entre os municípios de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, no extremo norte do Amazonas. Ao menos duas dragas foram flagradas operando ilegalmente entre as Terras Indígenas Rio Negro I e II, durante o os primeiros dias de abril.

Além de oferecer um alto risco ambiental em uma das regiões mais sensíveis do planeta, a ação ilegal contribui para a disseminação de coronavírus e outras doenças entre os ribeirinhos e indígenas, já que não conta com o mínimo de fiscalização, conforme explica a Foirn.