A Ambev está com 531 novas oportunidades de emprego para várias cidades do Brasil! São inúmeras possibilidades para quem está buscando uma empresa cheia de benefícios e que valoriza os seus funcionários, inclusive com opção de trabalho remoto. Se você está em busca de uma chance no mercado de trabalho, dentro de uma empresa de grande porte, este pode ser seu momento!

Sobre a Ambev

A Ambev nasceu, em 1999, da união entre a Brahma e Antarctica. Hoje já são mais de 100 rótulos. Presente em 19 países. No Brasil, a Ambev é detentora de 32 Cervejarias e 2 Maltarias, 30 marcas de bebida, 35 mil colaboradores e 100 Centros de Distribuição direta e 6 de Excelência.

A Ambev faz parte da Anheuser-Busch Inbev, conhecida como AB Inbev, que nasceu da união entre o espírito pioneiro da Ambev, com a qualidade belga da Interbrew e a tradição da Anheuser-Busch. São mais de duzentas marcas de bebidas. Dentre elas, a Budweiser, Stella Artois, Beck’s, Leffe, Hoegaarden, Bud Light, Skol, Brahma, Antarctica, Quilmes, Michelob Ultra, Harbin, Sedrin, Klinskoye, Sibirskaya Korona, Chernigivske, Hasseröder e Jupiler.

Vagas de Emprego na Ambev

Foram divulgadas 521 oportunidades de emprego em diversas cidades do Brasil. Confira os principais cargos abaixo:

Representante de Negócios

Agile Expert

Analista – Supervisor

Analista Jr Controle;

Analista Junior CIG;

Apuração de Resultados

Conferente

Estagiário

Jovem Aprendiz

Vendedor

Engenheiro de Dados;

Analista Senior de Vendas;

Especialista de Projetos;

Logística – Ajudante de Armazém;

Logística – Ajudante de Rota;

Auxiliar de Frota;

Supervisor de Negócios Auto Serviço.

Representante de Negócios;

Vendas – Líder de Execução;

Técnico Eletromecânico;

Supervisor de Contas;

Promotor Auto Serviço;

Operador Fabril Packaging.

Processo de Cerveja – Técnico Eletromecânico;

Promotor;

Talento Regional;

Há ainda mais cargos disponíveis.

Inscrição Ambev

Para concorrer a uma das mais de 500 vagas, o interessado deve acessar o site da seleção, escolher o cargo desejado e clicar na opção “Candidatar-se para a vaga”