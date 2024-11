Galvão Bueno expressou sua aprovação em relação à série “Senna“, que será disponibilizada na Netflix. Na produção, ele é retratado como repórter esportivo durante os eventos da Fórmula 1. O apresentador revelou que ficou surpreso ao ver sua participação na obra e ressaltou a relevância de Ayrton Senna como um ícone do automobilismo. “Mas é a história de um grande personagem, é a história de uma pessoa que passou à condição de ídolo, nosso herói das madrugadas, das manhãs de domingo”, declarou Galvão, antes do Gala Dinner, evento promovido pelo Instituto Ayrton Senna, em São Paulo.

A série está programada para estrear no dia 29 de novembro e traz o ator Gabriel Louchard no papel de Galvão. O jornalista comentou sobre o resultado final da produção, demonstrando satisfação com a forma como sua figura foi representada. Ele também compartilhou memórias sobre sua convivência com Senna, expressando a saudade que sente do tricampeão mundial. Galvão também reforçou o legado deixado pelo piloto,”Os heróis não morrem nunca”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos