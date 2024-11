Como forma de sensibilizar o público envelhecente e idoso para a prevenção do câncer de mama, colo de útero e de próstata, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) irá promover uma tarde com serviços de saúde e dinâmicas especializadas na sexta-feira (1º), das 15h às 18h, no Largo São Sebastião, no Centro de Manaus.

A segunda edição da “Arena Rosa e Azul: juntos pela saúde da pessoa idosa”, organizada pela Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa (Seadpi), vai oferecer serviços de massoterapia, enfermagem, fisioterapia, aulão de ritmos, aplicação de kinesio tape, agulhamento a seco, entre outras ações.

O foco é estimular e promover os cuidados com a saúde das pessoas idosas e envelhecentes – aquelas a partir de 45 anos -, independentemente do gênero, ressaltando a importância da prevenção e realização de exames médicos ambulatoriais regulares, uma vez que a detecção precoce e o apoio são cruciais no tratamento e cura do câncer de mama, de colo de útero e de próstata.

De acordo com a secretária da Seadpi, Franciane Alves, a Arena é mais uma das iniciativas do Governo do Amazonas para cuidar da saúde dos idosos do Estado, principalmente daqueles inscritos no programa “EnvelheSer 60+”.

“O programa ‘EnvelheSer 60+’ preconiza o incentivo ao bem-estar e à saúde da população idosa no Amazonas, por meio de atividades físicas, serviços de enfermagem e muito mais. Por isso a Arena Rosa e Azul é um complemento disso, uma forma de reforçar esse propósito e reforçar as campanhas do Outubro Rosa e do Novembro Azul para esse público”, comentou a secretária.

Segunda edição

Realizada pelo segundo ano consecutivo, a ação, em apoio às campanhas nacionais “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”, é uma forma de finalizar o mês e iniciar o próximo com atividades de conscientização sobre os temas, estimulando a educação e a quebra de tabus sobre o câncer na pessoa idosa.

Em 2023, mais de 500 envelhecentes e idosos participaram dos serviços da Sejusc e parceiros. Este ano é estimado repetir a quantidade, além de atrair o público geral para a ação.

