Neste domingo, o Galo de Manaus realiza a Aula de Frevo “Entre a ponta e o Calcanhar”, com o coreógrafo Bruno Sousa, da Instituição Cultural Arte Sem Fronteiras. A atividade, para todas as idades, inicia às 17h, na Le Mans Rent a Car (avenida Mário Ypiranga, 267, Flores), com acesso gratuito.

Segundo o produtor cultural Theo Alves, o Galo de Manaus, através do edital da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, promove a oficina numa espécie de esquenta para o bloco que acontece na Terça-Feira de Carnaval, 13 de fevereiro, no Sambódromo (Avenida Pedro Teixeira, Flores). O evento também é gratuito.

"É uma oportunidade para quem quer aprender os passos do frevo. Não precisa fazer inscrição, é só chegar e participar, totalmente gratuito", afirma o organizador.

O coreógrafo Bruno Sousa adianta que vai ensinar 15 passos do frevo para que os participantes possam improvisar e se divertir. Ele explica que também vai contar sobre a história do ritmo que tem origem no estado de Pernambuco.

"Falar de curiosidades como o amazonense que contribuiu com o frevo em Recife, que foi Francisco do Nascimento Filho, conhecido como Mestre Nascimento do Passo, de Benjamin Constant", comenta o oficineiro. "Vamos mostrar como é o passinho e que qualquer pessoa pode dançar".

Arte Sem Fronteiras

O Arte Sem Fronteiras é uma instituição sem fins lucrativos que já tem 15 anos de história e a proposta social de levar a dança como resgate para crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social.

Entre os trabalhos reconhecidos dentro e fora do Brasil, através do diretor e fundador Wilson Júnior, está o Internacional Samba Congress, no Canadá, e o Boi de Quilombo, no Panamá, além de premiações em festivais, como Festival de Dança de Joinville, conquistando o segundo lugar, no palco principal Duo Popular Sênior.

O professor Bruno Sousa se tornou um dos principais pesquisadores do movimento frevo no Amazonas através da oficina “Entre a ponta e o Calcanhar”, contemplado no Edital Prêmio Manaus Zezinho Corrêa, da Prefeitura de Manaus por meio da Fundação Municipal de Cultura, Eventos e Turismo (Manauscult), que circulou pelo estados Ceará e Bahia.

Galo de Manaus

Em 2024, o Galo de Manaus leva o tema "O frevo não convida, arrasta!" para a avenida, com trios elétricos de volta para o Sambódromo, para 12 horas de festa. Três palcos também compõem a estrutura do evento que inicia às 16h, com entrada gratuita e mais de 20 atrações.

Estão confirmados DJ Evandro Jr e SambaXote, Banda Frevião, que é a Banda Oficial do Galo de Manaus, Pororoca Atômica, Dennys Salvador, Antônio Bahia, Vanessa Auzier, Layla Abreu, Orquestra Manaus Frevo, Márcia Siqueira, Ases do Pagode, Marrakesh, Forró na Pegada, 100% Abusado, Meu Xodó, Felipe Sales, 40 Graus de Amor, Sempre Estrelas, Mikael, Prefixo e DJ Laila Abreu.

Arrastão da Alegria na Banda da Bica

O Galo de Manaus está com diferentes ações até o dia do bloco. Neste sábado (03/02), às 16h30, tem o Arrastão da Alegria, com concentração e saída da Praça do Congresso.

Sob o comando da banda Manaós, os foliões seguem pela avenida Eduardo Ribeiro até a rua Dez de Julho, com parada na Banda da Bica.