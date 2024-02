O cantor de forró e produtor musical, Ailton Lima Picanço, foi preso em flagrante, na tarde desta sexta-feira (02/02), pela equipe de investigação do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob coordenação do delegado Cícero Túlio, momento em que ele fazia uma entrega de 30 quilos de drogas. A prisão aconteceu na avenida Max Teixeira, localizada entre as zonas Norte e Centro-Sul de Manaus.

Segundo a equipe policial, Ailton conduzia uma SW₄, veículo de luxo, com diversos tabletes de maconha. Ao ser questionado na abordagem, ele confessou que os entorpecentes seriam entregues para a narcotraficante Rafinha. Na residência do destinatário, foram encontrados mais drogas, dois carregadores de pistola e 30 munições intactas.

As investigações apontaram que Ailton é o braço direito do narcotraficante Rafael Brasil, vulgo “Rafinha”, preso várias vezes por receptação, adulteração e envolvimento com roubos de veículos.

Conforme apurou a Rede Onda Digital, “Rafinha” faz parte da facção criminosa Comando Vermelho (CV), e já foi um dos alvos da Operação Guilhotina, também coordenada pelo delegado Cícero Túlio, quando era titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) no ano de 2019.

Ailton foi flagranteado por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ele será encaminhado na manhã deste sábado (03/02) para a audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.