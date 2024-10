Marcelo Teixeira, presidente do Santos, revelou que a permanência do técnico Fábio Carille no comando da equipe será decidida após a conclusão da Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Santos possui uma vantagem de 7 pontos sobre o Vila Nova, que é o primeiro time fora da zona de acesso. Carille, que assumiu a equipe com a missão de levar o clube de volta à primeira divisão, tem um contrato que se renova automaticamente em caso de sucesso. Teixeira manifestou descontentamento com o desempenho do time até o momento e ressaltou que as avaliações sobre o trabalho de Carille ocorrerão ao final da competição.

Ele acredita que a finalização da Série B, prevista para novembro, será crucial para o planejamento da próxima temporada, permitindo uma análise mais precisa do que precisa ser ajustado. Em relação a um possível retorno do atacante Gabriel Barbosa, o presidente do Santos comentou que conversas podem ser iniciadas, mas considerou prematuro discutir contratações para 2025. Teixeira enfatizou que o foco da diretoria e da comissão técnica está voltado para a Série B, onde a prioridade é garantir o acesso à elite do futebol brasileiro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane