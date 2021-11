Avalie o post

Manaus – Eu tô muito machucada, ele me arrastou, mas poderia me matar, passar por cima de mim”, relatou a frentista, Hosana da Silva Alves, 31, atropelada por um homem em um posto de combustíveis, na manhã desta segunda-feira (15), na Avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

Após ser atropelada pelo homem, identificado apenas como Abel, que não quis pagar o valor de R$ 185,24, a mulher foi socorrida e levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Alvorada e depois foi encaminhada ao Hospital e pronto-socorro João Lúcio para exames na região da cabeça.

A vítima relatou que o criminoso chegou no posto e pediu para que ela completasse o tanque, após finalizar, ela foi receber o dinheiro e o homem acelerou.

“Quando eu tirei a mangueira que fui pra receber, ele falou: tá, muito obrigado, tchau e arrancou, e ele arrancou comigo. Daí já não lembro, eu apaguei. Tô com um galo enorme na cabeça, mas graças a Deus fiz os exames e agora só tenho que ficar em observação”, relatou a vítima.

O carro Uno, placa NPA 3558 foi encontrado no núcleo 23, no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital e apreendido por policias militares da 6 Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O suspeito não foi encontrado no local.

“No momento que ele cometeu o crime, ele saiu da casa e largou cargo na residência da mãe dele, onde ele mora e fugiu do local”, explicou o sargento Salazar.

Um familiar de Abel foi levado ao 19 Distrito Integrado de Polícia (DIP) e informou à equipe que vai arcar com o prejuízo causado pelo irmão.

