As autoridades francesas anunciaram, nesta sexta-feira (31), que frustraram um plano de ataque contra um estádio de futebol durante os Jogos Olímpicos Paris-2024 e que prenderam um jovem checheno supostamente envolvido nesta ação de “inspiração islamista”. O Ministério do Interior afirmou que este é o “primeiro ataque frustrado contra os Jogos Olímpicos”, que acontecerão de 26 de julho a 11 de agosto. O jovem, de 18 anos, foi detido no dia 22 de maio em Saint-Etienne, no sudeste do país, e a Justiça decretou sua prisão preventiva no domingo por planejar, “em nome da ideologia jihadista da [organização] Estado Islâmico”, “ações violentas, em particular contra concentrações de torcedores”, segundo a Procuradoria Nacional Antiterrorista (PNAT). O suspeito, capturado pelos serviços de inteligência interna DGSI, “estava preparando ativamente um ataque contra o estádio Geoffroy Guichard” em Saint-Etienne, que sediará partidas de futebol durante o evento olímpico, disse o Ministério do Interior. O suspeito “queria atacar os espectadores e as autoridades e morrer como mártir”, acrescentou esta fonte. A França está em nível de alerta máximo antes dos Jogos Olímpicos, quando são esperados cerca de 10 milhões de visitantes e 10 mil atletas. Desde o início do ano, três ataques foram interceptados.

Desde 2018, diversos casos de terrorismo na França envolveram jihadistas das repúblicas russas do Norte do Cáucaso, sobretudo da Chechênia.

Estes incluem três atentados: o ataque com faca perto da Ópera de Paris, em 2018, e os assassinatos dos professores Samuel Paty, em 2020, na região parisiense, e de Dominique Bernard, no dia 13 de outubro em Arras, no norte da França.

“Mobilização total”

Diferentemente deste último, cometido por um russo conhecido por sua radicalização, o checheno detido na semana passada não possuía registros nos serviços de inteligência, segundo uma fonte policial. O ataque em Arras chocou a França e motivou o ministro do Interior, Gérald Darmanin, a endurecer sua reforma migratória, adotada no início do ano. Também incentivou a defesa de uma “abordagem especializada” para os jovens do Cáucaso.

Nesta sexta-feira (31), o ministro parabenizou os serviços de inteligência por “sua mobilização total e sua eficiência na luta contra o terrorismo”, a menos de dois meses do início dos Jogos Olímpicos, que contarão com um significativo dispositivo de segurança. As competições acontecerão principalmente em Paris e na região parisiense, mas outras cidades da França também receberão algumas modalidades e partidas.

As Olimpíadas já foram palco de ataques no passado, como em Munique-1972 ou Atlanta-1996, quando todas as atenções do mundo estão voltadas para os eventos olímpicos.

*Com informações da AFP